Son dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? Balıkesir, Bursa, İzmir deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ...

Balıkesir'de bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Sındırgı ilçesinde olan depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı.

Saat 15:35'de kaydedilen depremin yerin 11.02 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Bölgede paniğe yol açan sarsıntı, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Manisa, İzmir ve Kütahya gibi çevre illerden de hissedildi.

3 Kasım son depremler listesi...

• Sındırgı (Balıkesir) – 4.9 (MW) – Derinlik: 11.02 km – Saat: 15:35:37

• Sındırgı (Balıkesir) – 3.6 (ML) – Derinlik: 7.02 km – Saat: 15:16:22

• Sındırgı (Balıkesir) – 1.6 (ML) – Derinlik: 5.01 km – Saat: 15:00:50

• Sındırgı (Balıkesir) – 3.4 (MW) – Derinlik: 10.57 km – Saat: 14:56:42

• Sındırgı (Balıkesir) – 2.2 (ML) – Derinlik: 12.72 km – Saat: 14:52:53

• Sındırgı (Balıkesir) – 1.6 (ML) – Derinlik: 7.0 km – Saat: 14:34:49

• Sındırgı (Balıkesir) – 1.6 (ML) – Derinlik: 7.0 km – Saat: 14:31:27

• Sındırgı (Balıkesir) – 1.5 (ML) – Derinlik: 9.15 km – Saat: 14:21:10

• Demirözü (Bayburt) – 2.7 (ML) – Derinlik: 8.01 km – Saat: 14:11:45

• Sındırgı (Balıkesir) – 1.1 (ML) – Derinlik: 7.0 km – Saat: 14:08:52

• Sındırgı (Balıkesir) – 1.9 (ML) – Derinlik: 10.15 km – Saat: 13:52:34

• Sındırgı (Balıkesir) – 1.6 (ML) – Derinlik: 7.0 km – Saat: 13:51:53

• Sındırgı (Balıkesir) – 1.5 (ML) – Derinlik: 7.0 km – Saat: 13:49:08

• Sındırgı (Balıkesir) – 1.5 (ML) – Derinlik: 7.93 km – Saat: 13:48:07

• Sındırgı (Balıkesir) – 1.1 (ML) – Derinlik: 11.5 km – Saat: 13:38:18

• Sumbas (Osmaniye) – 1.4 (ML) – Derinlik: 7.02 km – Saat: 13:37:30

• Ilgaz (Çankırı) – 1.4 (ML) – Derinlik: 7.0 km – Saat: 13:37:03

• Sredets, Burgaz (Bulgaristan) - [36.24 km] Koççaz (Kırklareli) – 1.6 (ML) – Derinlik: 12.04 km – Saat: 13:36:28