Son dakika: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20:33'te, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 9.12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 14, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-14
Saat:20:33:36 TSİ
Enlem:39.21556 N
Boylam:28.07833 E
Derinlik:9.12 km
Detay:https://t.co/bllQ55JhiH
