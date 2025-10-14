Google Haberler

Son dakika: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20:33'te, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 9.12  kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

