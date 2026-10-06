Son dakika... Başakşehir'de okul saldırısı: Okul saldırısında ölü ve yaralı var mı? Yaralı sayısı kaç?

Son dakika... Başakşehir'deki bir ortaokulda bıçaklı kavga: 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Son dakika... İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokulda öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valiliği, kavgada 5 öğrencinin yaralandığını duyurdu.
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İstanbul Valiliğinden bıçaklı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, 5 öğrencinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA