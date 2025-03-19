Son dakika: Başsavcılık açıkladı: Ekrem İmamoğlu'nun inşaat şirketine el konuldu
Son dakika gelişmesi... 'Yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun inşaat şirketine el konuldu. Başsavcılık açıklamasında el koyma kararının Masak raporları uyarınca gerçekleştirildiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konulduğunu duyurdu.
Başsavcılık açıklamasında, el koyma kararının, 19 Mart 2025 tarihinde soruşturma kapsamında temin edilen MASAK raporlarına dayandırıldığı belirtildi.
El koyma işleminin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapıldığı ifade edildi.
İmamoğlu dahil 106 kişiye gözaltı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun'un da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.
Hakkında iki ayrı soruşturma açılan Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk, rüşvet ve terör iddialarıyla suçlanıyor.