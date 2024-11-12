Son Dakika: Başsavcılık itiraz etti: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla başlattığı soruşturmada dün ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ve pop müzik şarkıcısıcı Serdar Ortaç dahil 16 şüpheli gözaltına alındı.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil ev hapsini öngören adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Biri 18 yaşındaki küçük iki şüpheli hakkında da benzer karar verildi.

Ancak Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 sosyal medya fenomeni tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Serdar Ortaç ve Mehmet Erbil hakkındaki adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına itiraz etti. Savcılık Erbil ve Ortaç'ın tutuklanmasını talep etti.