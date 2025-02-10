Son dakika: Başsavcılıktan CHP’ye 'şaibeli kurultay' incelemesi
Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında 'şaibe' iddialarına ilişkin inceleme başlattı. Bu kapsamda savcılık CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'yi de ifadeye çağırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı'na seçildiği kurultayı "şaibeli" olarak nitelendirmiş, CHP eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ise Özel'e tepki göstererek "Bu iddiayı kabul ederek CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturulamaz. Ya iddiayı reddedin ya da o koltukta oturmayın" demişti.
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise şaibe iddialarına ilişkin "Sükut ikrardan gelir" diyerek CHP yönetimini açıklama yapması gerektiğine işaret etmişti.
Ancak cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı alan CHP'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
Savcılık inceleme başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise şaibe iddialarının ardından harekete geçerek 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı hakkında inceleme başlattı.
Kılıçdardoğlu ve Hamzaçebi ifade verecek
İnceleme kapsamında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de ifadeye çağrıldı.