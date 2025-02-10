Son dakika: Başsavcılıktan CHP’ye 'şaibeli kurultay' incelemesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı'na seçildiği kurultayı "şaibeli" olarak nitelendirmiş, CHP eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ise Özel'e tepki göstererek "Bu iddiayı kabul ederek CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturulamaz. Ya iddiayı reddedin ya da o koltukta oturmayın" demişti.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise şaibe iddialarına ilişkin "Sükut ikrardan gelir" diyerek CHP yönetimini açıklama yapması gerektiğine işaret etmişti.

Ancak cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı alan CHP'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Savcılık inceleme başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise şaibe iddialarının ardından harekete geçerek 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı hakkında inceleme başlattı.

Kılıçdardoğlu ve Hamzaçebi ifade verecek

İnceleme kapsamında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de ifadeye çağrıldı.