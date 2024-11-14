Son Dakika: Bayburt'ta Picasso tablosu ele geçirildi: 217 milyon liraya satacaklardı!

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı, tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı suçlarına yönelik Bayburt'ta soruşturma başlattı.

Bayburt ile bağlantılı olarak Erzincan, Erzurum ve çevre illerde tarihi eser ticareti yapıldığı, sit alanlarda yapılan izinsiz kazılar sonucu elde edilen tarihi eserlerin yüksek fiyatlarla satışa sunulduğu belirlendi.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı araştırmaları derinleştirince Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden çıkarılan tarihi eserlerin aracılar üzerinden Batı illerinde satıldığını tespit etti. Ayrıca bazı tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre; bunun üzerine 21 şüpheliye ait ikamet, iş yeri ve araçlara yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Picasso tablosu olabilir

Operasyon sonucu 3 bin 72 adet Osmanlı dönemine ait sikke, 178 adet Doğu Roma ve Bizans dönemine ait olduğu düşünülen sikke ve çeşitli objeler bulundu.

Ekipler ayrıca dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso’ya ait olduğu değerlendirilen bir tablo ele geçirildi. Kaçakçıların Picasso tablosunu 6 milyon Euro’ya satışa sundukları öğrenildi.

Şüphelilerden 19’u ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, iki şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı.