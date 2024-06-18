Son dakika: Bayramın ilk 3 gününde acı tablo... 22 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 43 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 9 günlük bayram tatilinin üçüncü gününde gerçekleştirilen denetimler ve kazalara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 24 saatlik süre içerisinde 824 trafik kazasının meydana geldiğini açıkladı. Trafik kazaları sonucunda 6 kişi hayatını kaybederken bin 327 kişi ise yaralandı. Ayrıca, bayramın üçüncü gününde 375 bin 311 araç denetlendi. 23 bin 857 araca hız ve radar işlemi, 26 bin 786 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafik kazalarında 22 kişi hayatını kaybederken 4 bin 43 kişi ise yaralandı. Bakan Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" uyarısını yineledi.