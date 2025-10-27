Son dakika: Bayrampaşa Belediyesi seçimlerini AK Parti'nin adayı kazandı
Son dakika gelişmesi... İstanbul Bayrampaşa’da, CHP’li Hasan Mutlu’nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan Belediye Meclisi başkanvekilliği seçimini, AK Parti adayı İbrahim Akın kazandı.
İstanbul Bayrampaşa Belediye Meclisi, CHP'li Hasan Mutlu'nun tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliğini belirlemek için toplandı.
Geçtiğimiz seçimde CHP adayı İbrahim Kahraman kura ile seçilmişti, ancak AK Parti grubunun itirazı üzerine seçim iptal edilerek mahkeme süreci başlatıldı. Yapılan yeni seçimde, AK Parti adayı İbrahim Akın Bayrampaşa Belediye Meclisi başkanvekilliği görevine seçildi.