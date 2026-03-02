Son dakika... Bedelli askerliğe zam mı geldi? Bedelli askerlik ne kadar oldu?

Mali düzenlemeleri de içeren, ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni dönemde bedelli askerlik ücretinin 417 bin liraya yükseleceğini belirterek, "Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak" dedi.

Bedelli askerlik ücreti yüzde 25 artıyor

Teklifle, bedelli askerlik yapmak üzere başvuranlardan tahsil edilecek tutar yüzde 25 artırılıyor.

Askeralma Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, istekli ve askerliğe elverişli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 300 bin gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel tutarını silahaltına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Bedelli askerlik uygulaması kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarın 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak kısmı genel bütçeye gelir kaydedilecek, kalan kısmı Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılacak.

Kamuya ait taşınmazların özelleştirilmesine yeni düzenleme

Yapılan düzenlemeyle, belirli kamu idareleri, KİT'ler ve bunların çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlara ait taşınmazlar, talep edilmesi halinde özelleştirme kapsamına alınabilecek. Satıştan elde edilen gelir, giderler düşüldükten sonra ilgili idarenin hesabına aktarılacak ve bütçeye gelir yazılacak; bu tutarlar karşılığında bütçeye ödenek ekleme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda olacak.

ÖTV Kanunu'na yeni mallar ve vergi oranları ekleniyor

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na yeni mallar ve bunların vergi oranları ekleniyor. Buna göre, tabii inci veya kültür incileri, işlenmiş olsun olmasın elmaslar, kıymetli taşlar veya yarı kıymetli taşlar, sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, tabii veya sentetik kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları ile tabii inci veya kültür incilerinden kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşyalar için ÖTV oranı yüzde 20 olacak. Bu hüküm, düzenlemenin yayımını izleyen ikinci ay başında yürürlüğe girecek.

Defterdarın görev ve sorumluluklarına ilişkin düzenleme

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da defterdarın görev ve sorumluluklarına ilişkin düzenleme yapılıyor. Buna göre, Defterdar, bulunduğu ilde Hazine ve Maliye Bakanlığının en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri sıfatını haiz olup, bulunduğu ilde Bakanlığın taşra teşkilatındaki işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulmasından görevli ve sorumlu olacak.

Prime esas kazanç kapsamı yeniden düzenleniyor

Teklifle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Prime esas kazançlar" hükmüne ilişkin düzenleme yapılıyor. Ayni yardımlar, çeşitli tazminatlar, belirli sosyal ödemeler, asgari ücretin yüzde 30'unu aşmayan özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payları ile günlük 300 liraya kadar yemek bedeli prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak, uygulama yetkisi Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilecek.

Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, şans ve bahis oyunlarına ilişkin ilan ve reklam giderleri vergi matrahından indirilemeyecek. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu'nun ilgili fıkrasına göre belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacak. Bu şekilde hesaplanan tutarın yüzde 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu yeniden değerleme oranı esas alınarak belirlenen tutarı düşürmeye ya da artırmaya yetkili olacak.

BOTAŞ'ın vergi ve borçları Hazine alacaklarına mahsup edilecek

Kanun teklifi ile Doğal Gaz Piyasası Kanunu'na, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne (BOTAŞ) ilişkin geçici madde de eklendi.

Düzenlemeye göre, BOTAŞ'ın Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geldiği halde ödenmemiş vergi, fon, pay, idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faiz borçları, Hazine'den olan görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık bütçe hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahsup edilerek Ticaret Bakanlığınca terkin edilecek; bu borçlara düzenlemenin yayımı sonrası feri alacak işletilmeyecek. Daha sonra doğacak benzer yükümlülükler de 31 Aralık 2026'ya kadar oluşan veya oluşacak görevlendirme alacaklarına karşılık aylık olarak mahsup edilip terkin edilecek ve vergi asıllarına feri alacak hesaplanmayacak.

Mahsup işlemlerinde BOTAŞ'ın muhasebe kayıtları esas alınacak. İnceleme sonucunda hesaplanan görevlendirme bedelinin terkin edilen tutardan düşük çıkması halinde aradaki fark BOTAŞ tarafından faizsiz ödenecek ve genel bütçeye gelir kaydedilecek. Mahsup ve terkin işlemleri, terkin dışındaki görevlendirme bedellerinin ödenmesine engel oluşturmayacak. Görevlendirme alacağı tutarını belirleme ve mahsup işlemlerini tespit etme yetkisi Hazine ve Maliye Bakanı'na ait olacak.

Afet konutları ve iş yerlerinin borçlanma bedellerine indirim

Düzenlemeyle, afetin yol açtığı olağanüstü koşulların etkilerini hafifletmeye yönelik geçici ve istisnai bir mali kolaylık sağlanması amaçlanıyor.

Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun'a eklenen geçici maddeyle, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde yürütülen ulusal ve uluslararası projeler kapsamında üretilen konutlara ve iş yerlerine ilişkin borçlandırma bedellerinin, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında hak sahibi olarak kabul edilenler tarafından 31 Aralık 2026'ya kadar defaten ödenmesi halinde bu bedele, ilk konutlar için yüzde 74, ilk iş yerleri için yüzde 48 oranında indirim uygulanacak.

Bu çerçevedeki projeler kapsamında üretilen iş yerleri bakımından, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'daki "emanet, ihale veya evini yapana yardım yoluyla inşa edilen veya edilecek olan binaların, afet tertiplerinden faydalananların borçları, ilgililerin geçim durumları ve bölgenin özelliği dolayısıyla bina maliyetlerini artırıcı yönden unsurların tesir derecesi göz önünde bulundurularak, zorunlu hallerde Cumhurbaşkanı kararıyla maliyet ve borçlandırma bedellerinin yarısına kadar indirim yapılabilmesine" yönelik hüküm uygulanacak.