Son dakika: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti!

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada Hasan Arat'ın istifa ettiği ve görevi Hüseyin Yücel'in devraldığı belirtildi.

Beşiktaş'ta Arat dönemi sona erdi

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde;

Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hüseyin Yücel'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir."

İstifalar peş peşe geldi

Hasan Arat'in istifasından önce, dün gece Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'la yollar ayrılmıştı.

Beşiktaş'ta asbaşkan Onur Göçmez de bu sabah istifa etmiş ancak Göçmez'in istifası kabul edilmemişti.

Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile de yollar ayrılırken, iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek'in de istifasını yönetime sunduğu öğrenildi.