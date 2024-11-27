SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan istifa açıklaması (Hasan Arat istifa mı etti?)

Kulüp yönetimindeki isimlerden üst üste gelen istifaların ardından Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplantı kararı alan Beşiktaş'ta Kulüp Başkanı Hasan Arat, gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu.

Futbol A.Ş. yönetiminden el çektiğini duyuran Hasan Arat kulübün siyasetinde olacağını söyleyerek "Bugün itibarıyla Futbol A.Ş.'nin patronu Hüseyin Yücel, Mete Vardar ve Feyyaz Uçar'dır" dedi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Biliyorsunuz dün gece bir ayrılık kararı açıklandık, bugün iletişimdeki ayrılık kararını açıkladık. Futbol branşında Beşiktaş dramatik sıkıntılar yaşamıştır. Taraftarımızı üzgün, biz de üzgünüz. Daha iyi nasıl oluruz diye düşünürek formüller aradık. Sahici sarsıntılar, yalancı dengelerden daha iyidir. Bu sarsıntıları bir uyarı olarak görüyoruz. Benim özel durumum nedeniyle bir boşluk oluştu.

* Bugün itibarıyla Futbol A.Ş.'nin patronu Hüseyin Yücel, Mete Vardar ve Feyyaz Uçar'dır. Ümraniye'den sorumlu onlar olacak. Ben genel olarak kulübün siyasetinden sorumlu olacağım. Bunun doğru olacağına inanıyorum. Gecikmiş kararlarımız olduysa bunun bilincindeyiz.

* Kolay bir ortamda değiliz. Süper Kupa finaliyle başlayan serüvende gelinen noktayı en ince ayrıntısına kadar araştırmaktayız. Sarsıntılar sonrasında göreve gelmiş bir yönetimiz. Elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Bir saat içinde herkes beni yollamak için mücadele etti. Biraz daha iyi okusalardı, doğrunun ne olacağını göreceklerdi.

* Yazılanlara dikkat etmek lazım. Biz Beşiktaş için uğraşıyoruz. Kimse Beşiktaş'la uğraşmasın. Hele Beşiktaş'ın içindekiler ellerini çeksinler. Varsa bir kongre, mayıs ayında gelip aday olsunlar. Herkes kendine gelsin. Biz sportif olarak başarılı olmadığımızın bilincindeyiz. Beşiktaş camiası kalkışma yapılacak yer değildir. Burası Atatürk'ün kulübüdür, her türlü mücadeleyi verir.