SON DAKİKA: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlık, 'rüşvet ve suç örgütüne üye olmak' soruşturmasında tutuklanan Akpolat'ı iki kanun maddesine dayandırarak görevde aldı.
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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında yazılı açıklama yayınladı.
Açıklamada, Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'rüşvet ve suç örgütüne üye olmak' soruşturması kapsamında tutuklandığı anımsatıldı.
Açıklamada, Akpolat'ın Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.