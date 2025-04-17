Son dakika: Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! 12 isim için gözaltı kararı
Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ’ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisi hakkında 'ihaleye fesat karıştırdıkları suçlamasıyla' gözaltı kararı verildi.
11 isim gözaltında
Polis ekiplerinin düzenledikleri operasyonda 11 ismi gözaltına alınırken, ikametlerde arama işlemleri sürüyor.