Son dakika: Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! 12 isim için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ’ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisi hakkında 'ihaleye fesat karıştırdıkları suçlamasıyla' gözaltı kararı verildi.

11 isim gözaltında

Polis ekiplerinin düzenledikleri operasyonda 11 ismi gözaltına alınırken, ikametlerde arama işlemleri sürüyor.