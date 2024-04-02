Son dakika: Beşiktaş'ta gece kulübünde yangın... 7 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... İstanbul Gayrettepe'de tadilatta olan gece kulübünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında, 7 kişinin hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği'nden yangın faciasına ilişkin açıklama geldi.
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Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokakta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.
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