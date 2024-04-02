Son dakika: Beşiktaş'ta gece kulübünde yangın... 7 kişi hayatını kaybetti

Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokakta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

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