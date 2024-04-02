Son dakika: Beşiktaş'ta gece kulübünde yangın... Ölü sayısı 29'a yükseldi, 6 kişi gözaltına alındı

Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokakta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. İstanbul Valiliği, yangında 29 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de ağır yaralı olduğunu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 12.47'de Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı yangın çıktığı belirtildi.

İşletmenin müdürü ve ortakları gözaltında

Tadilat esnasında çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Ekiplerce, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P (26) ve tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47) gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada, İ.Ş ve Ş.Ş'nin "kasten yaralama", S.A'nın "cinsel taciz", A.A.P'nin ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.

3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi: 6 kişi gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’un Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesindeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları devam etmekte, iş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili işyeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."

İmamoğlu'ndan son dakika açıklaması: Bu da soru işareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Tahliye ya da güvende olacakları şekilde destek olacağız. Yapı da çünkü eski. Yangın söndürüldü, kontrol altında, soğutma işlemleri devam ediyor. Umut edelim daha fazla can kaybı haberi bize ulaşmaz. Hepimizin başı sağ olsun. Gece kulübü ya da eğlence merkezi adı neyse orada çalışan olduğu düşünülüyor. Bu kadar işçinin orada olması bir soru işareti" ifadelerini kullandı.

Gayrettepe’de çıkan yangında ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16’ya ulaştı. İtfaiye ekiplerimizin yoğun çabası devam ediyor. pic.twitter.com/zOTlhf6EEE — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 2, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Yerlikaya'ya telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasıyla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.