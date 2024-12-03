Son Dakika: Beşiktaş'ta seçim kararı! Kongre tarihi belli oldu

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, son zamanlarda kulüp içi siyasetteki sorunların ardından gelen istifalar ve çarpıcı iddiaların ardından olağanüstü seçimli kongre düzenleme kararı aldı. Beşiktaş, 29 Aralık tarihinde düzenleyeceği kongrede yeni başkanını seçecek.

Beşiktaş'ta neler oluyor?

Beşiktaş'ta görevli pek çok isim geçtiğimiz hafta yaşanan bazı olayların ardından istifa etmiş ya da istifa kararı almıştı. Bunlar arasından en çok öne çıkan isimler ise önce Futbol A.Ş'yi ardından Beşiktaş Kulüp Başkanlığı'ndan istifa eden Hasan Arat ve Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Samet Aybaba olmuştu.

50 milyon dolar borç iddiası!

Hasan Arat'ın istifasının ardından Başkanlık görevine vekaleten Hüseyin Yücel gelmişti. Gelişmenin ardından yaşanan Ocak ayına kadar ödenmesi gereken 50 milyon dolarlık bir borç olduğu iddiası ise camiada ve taraftarlar arasında şok etkisi yarattı.

Eski kulüp yöneticilerinden Sinan Engin, konuya ilişkin Yücel'in "Ne yapacağım, nasıl ödeyeceğim? Bizim önümüze bomba atıldı" dediğini aktarırken Beşiktaş borcun ödenmemesi halinde UEFA'dan alabileceği bir men cezası ile karşı karşıya.

Samet Aybaba'dan "transferde komisyon" iddiası!

Samet Aybaba ise istifasına ilişkin yaptığı açıklamalarda çarpıcı iddialar ve ifadelerde bulundu.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel'ın kulüp yöneticilerinden Kaan Şakul ve başkan Hasan Arat'tan aldığı güçle oranın imparatoru gibi davranmaya başladığını söyleyen Aybaba, Hasan Arat ile bunu görüşmeye gittiğinde "Kulüpte çalşan personele komisyon mu veriyorsunuz" sorusunu sorduğunu ve Arat'tan "Mustafa ve Semih'in satışından sana da verelim" yanıtını aldığını iddia etmişti.

Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, ayrıca geçtiğimiz günlerde Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolları ayırdı. Siyah-beyazlı takımda teknik sorumluluk görevinin vekaleten Serdar Topraktepe üstleniyor. Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının sebebinin sportif başarısızlıklar olduğu düşünülüyor.

Beşiktaş'ta yeni başkan kim olacak?

Başkanlık seçiminin en güçlü adayı halihazırda vekaleten başkanlık yapan ve 17:30'da yapacağı basın toplantısında adaylığını duyuracağı düşünülen Hüseyin Yücel olarak öne çıkıyor.

Seçim kararının asıl sebebi iddialara göre istifası istenen yöneticilerin geçtiğimiz mayıs ayında yapılan tüzük değişikliği nedeniyle Kulüp Başkanı tarafından görevden alınamaması. Güncel kulüp yönetiminde eski Başkan Hasan Arat'ın istifasına rağmen kendisiyle birlikte kurulan yönetim kurulu üyeleri bulunuyor.

Beşiktaş'ın 29 Aralık'ta gerçekleştireceği seçimin ardından seçeceği yeni başkanıyla yeni bir yönetim kurulu kurması bekleniyor.