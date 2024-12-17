Son dakika: Beştepe'de Suriye için kritik zirve! Erdoğan Katar Emirini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı. Erdoğan ve Al Sani, karşılama sırasında tokalaşarak fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Katar ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve üniter yapısının korunması için Suriye halkı ve yönetiminin yanında olduğunu, ülkenin yeniden imar sürecinde uluslararası toplumun işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin kendi milli güvenliğini korumak ve Suriye'deki istikrarsızlığın acilen son bulması için tüm terör örgütleriyle mücadele ettiğini ve bunun süreceğini kaydetti.