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Son dakika: Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı

Son dakika... Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

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Son dakika: Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı
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Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararının görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında verildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklanmıştı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ