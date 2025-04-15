Son dakika: Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı
Son dakika... Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.
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Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararının görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında verildiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklanmıştı.