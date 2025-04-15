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Son dakika: Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltına alındı

Son dakika... Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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Son dakika: Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltına alındı
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Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltı kararının görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında verildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklanmıştı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ