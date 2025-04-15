Son dakika: Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltına alındı
Son dakika... Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla gözaltına alındı.
Gözaltı kararının görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında verildiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklanmıştı.