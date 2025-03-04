SON DAKİKA: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

İstanbul'da Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 'ihaleye fesat karıştırma' ile 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından başlatılan soruşturmada tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, Köseler'in dün tutuklanması üzerine sosyal medya hesabından yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, Köseler'in tutuklandığı anımsatılarak "Alaattin Köseler, Anayasa'nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır" dendi.

Alaattin Köseler kimdir?

Alaattin Köseler, 1960 yılında İstanbul Paşabahçe’de dünyaya geldi. 3 kuşak Beykozlu bir aileden olan Köseler; ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Beykoz’da okudu. 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni tamamladı.

Ankara Mamak’taki Askerlik görevinin ardından Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisansa başladı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesi Köseler, evli ve bir çocuk babası.

Köseler Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı yaptı. Mimar olarak çeşitli inşaat firmalarında, şantiye şefliği ve proje müdürü görevleri yaptı. Daha sonra kendi ofisini kurdu. 1999 Yerel Seçimleri'nde Beykoz Belediye Başkanı seçildi.