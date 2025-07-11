Son Dakika: Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık anjiyo sonrası yeniden cezaevine gönderildi

Son dakika gelişmesi... İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, sağlık durumundaki risklere rağmen tekrar cezaevine gönderildi.

İki kez kanseri yenen ve tutukluluk süresince 3,5 ayda 18 kilo kaybeden Murat Çalık, dün geçirdiği anjiyo işleminin ardından, henüz adli tıp raporu tamamlanmadan elleri kelepçeli şekilde Buca Cezaevi’ne götürüldü.

İçinde bulunduğu sağlık koşulları nedeniyle kamuoyunda endişeye neden olan Çalık’ın, kalp rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tıbbi gözetim altında tutulduğu ve tedavisine devam edildiği biliniyordu.

Dün hastaneye kaldırılarak anjiyo yapılan Çalık'ın, tedavisinin hemen ardından tekrar cezaevine sevk edilmesi muhalefet ve insan hakları savunucularının tepkisini çekti.

Murat Çalık hakkında yürütülen yargı süreci ve cezaevi koşullarına ilişkin adli tıp kurumu raporunun beklendiği ifade edilirken, tedavisi tamamlanmadan cezaevine sevk edilmesiyle ilgili tartışmaların büyümesi bekleniyor.