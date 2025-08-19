Son dakika... Beyoğlu Belediye Başkanı Güney görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in tutuklanmasının ardından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güney’in, “suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklandığı ve bu nedenle görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.