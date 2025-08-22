Son dakika: Beyoğlu Belediye başkanvekili belli oldu!

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yerine başkan vekili seçimi için belediye meclisi toplandı.

Seçimde CHP grubunun adayı Sefer Karaahmetoğlu ile AK Parti grubunun adayı Süleyman Baba yarıştı. İlk turda Karaahmetoğlu 17, Baba ise 13 oy aldı. İkinci turda da sonuç değişmedi ve CHP adayı yine 17 oy, AK Parti adayı 13 oy elde etti.

Üçüncü turda ise Karaahmetoğlu 16, Baba 14 oy aldı. Böylece seçim üç turda da CHP'nin üstünlüğüyle tamamlanmış oldu.