Son dakika: Beyoğlu'nda metro inşaatında çökme: Acı haber geldi

Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında saat 20.30 sıralarında göçük meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. 2 işçi göçük alanından ilk müdahale sonucu çıkarılırken, göçükte kalan 3 işçi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaralı olarak çıkarılan 3 işçi sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçilerden 1'i hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, 2 yaralı işçinin ise tedavisi sürüyor.

İl Sağlık Müdürü Güner: Bir işçi hayatını kaybetti

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, göçükte yaralanan 3 işçiden 1'inin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Kabataş Metro şantiye alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerimizden 1'i, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diğer 2 işçimizin tedavileri sürmektedir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında, saat 20.54 sıralarında eksi 6. katta kalıp dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu 5 işçinin mahsur kaldığı ve kazaya itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, 5 işçiden 3'ünün kendi imkanlarıyla inşaat sahasından çıkarken, 2 işçinin itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldığı, yapılan kontrollerde olay yerinde başka kimsenin bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı.

İBB'nin açıklamasında, kazayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı da belirtildi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise şantiye alanına gelerek kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve kurtarma çalışmalarını takip etti.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliği, 3 işçinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi’nde bulunan metro şantiye alanında göçük meydana gelmiştir. Olayın ardından bölgeye çok sayıda emniyet, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olayda 2 işçi göçük alanından ilk müdahale sonucu çıkarılmıştır. Göçükte kalan 3 işçi ise ekiplerin çalışması sonucu çıkarılmıştır. Yaralı olarak çıkarılan 3 işçi sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.