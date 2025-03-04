Son Dakika: Bilirkişi davasında mütalaa açıklandı! Gazeteciler için istenen cezalar belli oldu

İstanbul’da, bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kaydedilip kamuoyuna ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterilmesi iddiasıyla yargılanan HalkTV davasında önemli bir gelişme yaşandı.

Savcılık, gazeteciler Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz’un 6 ila 14 yıl, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker’in ise 4 ila 9 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, iddianame kapsamında sanıkların "haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "hedef gösterme" suçlarından yargılandığı belirtildi.

Suat Toktaş’ın tutukluluğu devam edecek

Savcılık mütalaasında, sanıklar hakkındaki suçlamaların ağırlığına dikkat çekerek, Suat Toktaş’ın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının savunmalarını aldıktan sonra kararını açıklayacak.

Davanın bir sonraki duruşması için tarih sonra netleşecek.