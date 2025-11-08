Son dakika: Bingöl’de 3.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi...Merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23:10’da merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 8, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Karlıova (Bingöl)
Tarih:2025-11-08
Saat:23:10:10 TSİ
Enlem:39.34722 N
Boylam:40.86028 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Rsi660wtIV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi