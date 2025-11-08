Google Haberler

Son dakika: Bingöl’de 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi...Merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23:10’da merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
