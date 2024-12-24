Son dakika... Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Bingöl-Erzurum karayolunun Kümbet Köyü mevkiinde bir yolcu otobüsü, gece saatlerinde kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi. Çayeli-Mersin seferini yapan yolcu otobüsünde 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar önce Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından durumlarına göre Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, kazanın kesin nedenini belirlemek için detaylı araştırma yapıyor.

Bingöl Valisi’nden açıklama

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

“Erzurum-Bingöl yolu Karlıova ilçesi Kümbet Köyü mevkiinde, 23 yolcusu bulunan bir otobüs kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrilmiştir. Maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 16 yolcumuz yaralanmıştır. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”