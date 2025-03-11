SON DAKİKA: Bir sigara grubuna daha zam! Sigara fiyatları ne kadar oldu? (11 Mart 2025 güncel sigara fiyatları)

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yeni sigara zammını duyurdu.

Dündar, Imperial Tobacco grubuna 12 Mart'tan itibaren zam geldiğini açıkladı. Yeni zamlı fiyat listesinin ardından grubun en ucuz sigarası 74 TL'ye, en pahalı sigarası ise 88 TL'ye yükseldi.

Mart 2025 güncel zamlı sigara fiyatları (En ucuz ve en pahalı sigaralar)

Bu hafta Philip Morris, BAT, Esse ve JTİ grubuna da zam gelmişti.

• Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 110 TL'ye yükselirken en ucuz sigarası 80 TL olmuştu.

• BAT grubunun en pahalı sigarası 91 TL olurken en ucuz sigarası 75 TL olmuştu.

• JTİ grubunun en pahalı sigarası 91 TL olurken, en ucuzu 75 TL'ye raflarda yerini alıyor. Grubun sigaraları ortalama 75-80 TL'den satılıyor.

• Esse grubunda ise en pahalı sigara 90 TL olurken, en ucuz sigara ise 70 TL olarak açıklandı.