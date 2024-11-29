SON DAKİKA: Bitlis'te deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Bitlis'in Hizan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15:26'da kaydedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
Bitlis’in Hizan ilçesi, 29 Kasım 2024 tarihinde 3.5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntı Türkiye saatiyle 15:26:52'de kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 29, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Hizan (Bitlis)
Tarih:2024-11-29
Saat:15:26:52 TSİ
Enlem:38.29611 N
Boylam:42.37694 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/qFflLeq12o@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi