SON DAKİKA: Bitlis'te deprem!

Bitlis’in Hizan ilçesi, 29 Kasım 2024 tarihinde 3.5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntı Türkiye saatiyle 15:26:52'de kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.