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SON DAKİKA: Bitlis'te deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Bitlis'in Hizan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15:26'da kaydedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

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Bitlis’in Hizan ilçesi, 29 Kasım 2024 tarihinde 3.5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntı Türkiye saatiyle 15:26:52'de kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.

 