Son dakika: Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu açıklandı

Fatih’te anne, baba ve 2 çocuğun zehirlenme iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişin yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu raporunda, "Anne ve çocukların, öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi, daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi, neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir" değerlendirilmesi yapıldı.

Hastaneye gitme görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan olayda otelde fenalaşan aile taksiyle hastaneye gitmişti. Sercan Tanrıverdi'nin taksisine binen ailenin fenalaştığı anlar araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde Çiğdem Böcek'in kusan kızı için poşet açtığı ve araçtaki panik anları yer alıyor.