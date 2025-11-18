Son dakika: Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu açıklandı
Son dakika haberine göre, Almanya'dan gelip Fatih'te zehirlenerek yaşamını yitiren Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu açıklandı. Raporda, ölüm nedeni kimyasal madde zehirlenmesi olarak yer aldı. Gıda zehirlenmesinin düşük ihtimal olduğu belirtildi.
Fatih’te anne, baba ve 2 çocuğun zehirlenme iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişin yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu raporunda, "Anne ve çocukların, öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi, daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi, neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir" değerlendirilmesi yapıldı.
Hastaneye gitme görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'yi sarsan olayda otelde fenalaşan aile taksiyle hastaneye gitmişti. Sercan Tanrıverdi'nin taksisine binen ailenin fenalaştığı anlar araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde Çiğdem Böcek'in kusan kızı için poşet açtığı ve araçtaki panik anları yer alıyor.