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Son dakika: Bodrum'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Muğla’nın Bodrum ilçesinde saat 02.48'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde olumsuz bir durum yaşanmadı.

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Son dakika: Bodrum'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.48'de merkez üssü Bodrum olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA