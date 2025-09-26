Son dakika... Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında hapis talebi

Dini değerleri aşağıladıkları iddiasıyla üç gün önce tutuklanan Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında iddianame hazırlandı.

Haberturk.com'dan Ceylan Sever'in haberine göre İki ismin "Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla 4.5 yıla kadar hapsi isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Soğuk Savaş isimli YouTube kanalında yayımlanan bir videoda yapılan şaka nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçu kapsamında soruşturma başlatmıştı.