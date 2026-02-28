Son dakika... Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

Bolu'da savcılık talimatıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte 13 ismin irtikap iddiasıyla sabahın erken saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer isimlerin belediye ile bağlantılı olduğu belirtilirken gözaltı haberini X hesabından doğrulayan Özcan, "Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur" ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...