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Son dakika... Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında açıklamada bulundu. Paylaşımında Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını açıklayan Bakan Tunç şu ifadelere yer verdi:

"Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır."