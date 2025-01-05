Son dakika... Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında açıklamada bulundu. Paylaşımında Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını açıklayan Bakan Tunç şu ifadelere yer verdi:
"Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır."
Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 5, 2025