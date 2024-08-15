SON DAKİKA: Bolu Göynük'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika gelişmesi... Bolu'nun Göynük ilçesinde bugün öğleden sonra ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. Alevlerin yayılmaması için çabalanıyor.
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Bolu'nun Göynük ilçesinde Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu ve Sakarya'dan çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Söndürme çalışmaları için havadan da destek istendiği öğrenildi.