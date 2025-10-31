Son dakika... Bolu'daki Kartalkaya otel yangını davasında karar açıklandı

Kartalkaya'da 21 Ocak 2025'te 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında sanıklar hakkında karar açıklandı.

8 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Sanıklardan otel sahibi Halit Ergül, Emine Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir Emir Aras ve Sedat Gülener 34 çocuğun ölümüne neden olmaktan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar ayrıca hayatını kaybeden 44 kişi için de müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Cezalarda indirim uygulanmadı.

Duruşmada sanıklara, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ve kadına karşı kasten öldürme" suçunun delaletiyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" ve "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçlarının uygulanmasına binaen ek savunma hakkı verildi.

"Bütün çalışanları tanımam mümkün değil"

Şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu Emine Murtezaoğlu Ergül, "Çok üzgünüm, eski savunmalarımı tekrar ediyorum. Hasbelkader çıktık o gece. Başka eklemek istediğim bir şey yok." derken, Halit Ergül de önceki savunmalarını tekrar ederek, "Kiracısı olduğum bu otelde yangın yükünü artıracak hiçbir yapısal değişiklik yapmadım. Bütün çalışanları tanımam mümkün değildir hatta bazı çalışanları burada tanıdım" iddiasında bulundu.

Emine Murtezaoğlu Ergül, Halit Ergül ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Sedat Gülener'in avukatları da suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini ve beraatlerini istedi.