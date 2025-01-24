SON DAKİKA: Bolu'daki yangın faciasında önemli gelişme! Mahkemeden tutuklama çıktı
Son dakika gelişmesi... Bolu'nun gözde tatil bölgesi Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına dair soruşturma sürüyor. Toplamda 14 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında otel sahibi Halit Ergül ve genel müdür Emir Aras tutuklandı.
Bolu'nun ünlü turizm merkezi Kartalkaya'daki Grand Kartal Hotel'de 21 Ocak'taki yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesine dair soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında bugüne kadar 12 kişi gözaltına alınırken, bugün iki kişinin daha gözaltına alınmasyla gözaltı sayısı 14'e yükseldi.
Gözaltına alınan zanlılardan 10'u, sağlık kontrollerinin ardından bugün Bolu Adliyesi'ne gönderildi.
Savcılık sorguları tamamlanan işletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz dahil 8 zanlı, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Mahkeme, otel sahibi Halit Ergül ile Emir Aras'ın tutuklanmasına karar verdi.
Gözaltına alınanlardan 2'sinin savcılıkta, 4'ünün de jandarmadaki işlemleri sürüyor.