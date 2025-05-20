Son dakika: Borsada usulsüzlük operasyonu! 7 kişi hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberi... Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu, Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'nda bazı sermaye piyasası araçlarında manipülasyon yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı.
Ankara, Şanlıurfa ve İzmir’de belirlenen 7 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.