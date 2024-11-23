Son Dakika: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdüren elverişsiz hava şartları nedeniyle yaptığı uyarının ardından Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün gerçekleştirilmesi planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

BUDO'dan yapılan duyuruya göre iptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:

* 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

* 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

* 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

* 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

* 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

* 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

* 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

* 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

BUDO yetkilileri, hava şartlarının seferleri olumsuz etkilediğini belirterek yolcuların güncel sefer bilgilerini takip etmelerini ve planlarını bu doğrultuda yapmalarını tavsiye etti. Marmara genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenirken, deniz ulaşımındaki aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.