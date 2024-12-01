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Son Dakika: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Son dakika...Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi
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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 16.45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.