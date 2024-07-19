SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de sandalye fabrikasında yangın!
Son dakika gelişmesi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde sandalye üretim fabrikasında çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
AA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yeniceköy Mahallesi Yenice Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sandalye üretim fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.