SON DAKİKA: Bursa Yıldırım'da fabrika yangını
Son dakika gelişmesi... Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir fabrika ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA
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Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Çelebi Mehmet Mahallesi'nde kağıt üretimi yaptığı belirtilen fabrika ve yanındaki geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.