Son dakika: Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 9.74 kilometre derinlikte gerçekleşirken İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Kandilli 4,1 dedi

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Kandilli'ye göre saat 13.43'te yaşanan depremin derinliği ise 15.1 kilometre olarak ölçüldü.

Bursa Valiliği'nden açıklama

Bursa Valiliği ise deprem sonrası kendilerine gelen olumsuz bir ihbar olmadığını açıkladı.

Vatandaşlar sokaklara döküldü

Deprem anında binalarda bulunanlar dışarıya koştu. Bir üsre dışarıda kalan vatandaşlar paniğin geçmesiyle evlerine ve işyerlerine döndü.