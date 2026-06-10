Son dakika... Bursa'da rüşvet soruşturması: Mustafa Bozbey için istenen ceza belli oldu

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Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarına yönelik, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in liderliğinde bir örgütsel yapı kurulduğu ve bu yapı üzerinden kamu gücünün kullanılarak usulsüz işlemler gerçekleştirildiği öne sürüldü. Belgelerde, belediyedeki bazı imar ve ruhsat işlemlerinde görevli kişilerin bu talimatları uyguladığı, Bursa İl Müdürlüğü ve mülkiye müfettişlerinin raporlarında da yapı ruhsatı ve kullanım izinlerinde mevzuata aykırılıklar tespit edildiği ifade edildi.

Ayrıca iddianamede, yetkilerin usule aykırı şekilde devredildiği, bazı projelerde emsal artışları karşılığında rüşvet alındığı ve bu yolla haksız kazanç elde edildiği iddialarına yer verildi.

İddianamede, belediye içinde kurulduğu öne sürülen yapıda "koordinatör başkan yardımcılığı" gibi mevzuatta yer almayan bir unvan üzerinden yetki devri yapıldığı ve ruhsat süreçlerinin tek imza ile yürütüldüğü, Bozbey'in hiyerarşik yapıyı aşarak yöneticilere talimat verdiği, örgüt içinde mutlak itaat ilişkisi bulunduğu iddia edildi.

Söz konusu yapıda üçüncü kişilere paravan şirketler kurdurulduğu, taşınmaz ve para transferlerinin ticari işlem gibi gösterilerek gizlenmeye çalışıldığı, MASAK raporlarında bazı tapu devirlerinde karşılık banka hareketi bulunmadığının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca rüşvet karşılığı emsal artışları ve ruhsat işlemleri yapıldığı, mimari projelerin belirli firmalara yönlendirilerek gelir akışının farklı kanallar üzerinden aklandığı öne sürüldü.

Turgay Erdem'in ise rüşveti elden aldığı ve örgüt içinde dağıttığı, müteahhitlerle temasın örgüt yöneticileri üzerinden yürütüldüğü, bazı işlemlerde kamu iştirak şirketleri aracılığıyla usulsüz kiralamalar yapıldığı ve kamu zararına yol açıldığı ileri sürüldü.

402 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede Mustafa Bozbey'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet almak", "imar kirliliğine neden olmak" ve "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlarından 402 yıla kadar hapsi istendi.

Turgay Erdem'in ise 946 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer 61 sanığın farklı oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

Operasyon süreci

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edilmesi üzerine 31 Mart'ta, Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi S. Bozbey, kızı S.G, kardeşleri R. Bozbey ve E. Bozbey ile bazı belediye çalışanları ve rüşvet verdiği öne sürülen çok sayıda iş insanının da aralarında yer aldığı 57 şüpheli gözaltına alınmıştı.