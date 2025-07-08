Son dakika: Büyükçekmece Başkan Vekili Ahmet Şahin tutuklandı
Son dakika haberine göre, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.