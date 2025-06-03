Son dakika: Büyükçekmece Belediye Başkanı'na tutuklama talebi
Son dakika haberine göre, CHP Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve yardımcısı Ömer Kazancı, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece'de belediye başkanının yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç sağladıkları ve nüfuz kullandıklarına ilişkin tespitlere yönelik aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın da bulunduğu 5 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında CHP Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve yardımcısı Ömer Kazancı, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.