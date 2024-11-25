Son Dakika: Cafer Mahiroğlu duyurdu: Halk TV Flash Haber'i satın aldı

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber’i satın aldıklarını duyurdu. Haberi sosyal medya hesabından veren Mahiroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

* Halk TV beş yılda milyonlarca lira para cezası ve ekran karartılmasına rağmen halkımızın haber alma hakkına bağlılığından hiçbir şekilde geri adım atmamıştır.

* Ceza ve baskılarla mücadele ederek büyüttüğümüz Halk TV ailesine yeni bir kanal katıldı.

* Hep ilkleri denemiş, devrimci kimliğiyle bilinen, Türkiye’nin en önemli kanallarından biri olan Flash Haber’in Halk TV ailesine katılmasıyla daha da güçlendik.

* Hiç şüphesiz ki Flash Haber de Halk TV ile birlikte özgür basın ve demokrasi mücadelesinde kuvvetli bir yol arkadaşı olacaktır.