Son dakika: Can Holding soruşturmasında ikinci dalga: 26 kişi gözaltında!

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda Can Holding soruşturması olarak bilinen mali suç soruşturmasında ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul merkezli olarak yürütülen operasyon, Mersin, Iğdır ve İzmir'de eş zamanlı olarak düzenlendi.

26 kişi yakalandı

Soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 26 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da yer alıyor.

Birçok belge ve evraka el konuldu

Operasyon kapsamında şirket merkezleri ve şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu. Ayrıca şüphelilerin 3'ünün yurtdışında olduğu ve 6 kişinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.