Son dakika: Can Holding'in sahibi Kemal Can tutuklandı
Son dakika haberine göre, İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.
Can, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından tutuklaması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüphelinin üzerine atılı suçlardan tutuklanmasını kararlaştırdı.